FW-BO: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Langendreer

Bochum (ots) –

Am Freitagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der

Unterstraße Ecke Am Neggenborn vier Personen verletzt, zwei davon

schwer. Der Unfall zwischen drei PKW wurde der Feuerwehr um 19.52 Uhr

gemeldet, woraufhin umgehend drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug

sowie ein Löschfahrzeug nach Langendreer entsendet wurden. Vier

Insassen der Fahrzeuge wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und zur

weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Durch die

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde zudem ausgelaufene Betriebsmittel

abgestreut sowie die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Um 20.36 Uhr war

der Einsatz, an dem 12 Einsatzkräfte beteiligt waren, beendet. Zur

Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Bochum | Publiziert durch presseportal.de.