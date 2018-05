POL-PDNW: Verkehrsunfall (Frontalzusammenstoß) mit zwei verletzten Personen und flüchtigem Verursacher

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Am 11.05.2018, gegen 15:35 Uhr kam es in der Chemnitzer Straße,

vor dem Gartencenter Dehner, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei

Fahrzeugen, welche frontal zusammenstießen. Dabei wurden jeweils die

Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das

Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Einer der

Verkehrsunfallbeteiligten gab an, dass er die Chemnitzer Straße

befuhr und ihm kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz Media-Markt ein

rotes Fahrzeug die Vorfahrt nahm und er deshalb nach links ausweichen

musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei diesem Ausweichmanöver

fuhr er über die Gegenfahrbahn und stieß daraufhin mit dem hinter dem

flüchtige roten Fahrzeug fahrenden Unfallgegner frontal zusammen. Der

Fahrer des roten Fahrzeugs fuhr in unbekannte Richtung weiter. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000,00 EUR. Die beiden

verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten sich zu melden bei:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

