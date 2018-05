POL-WAF: Oelde-Sünninghause – Brand eines Einfamilienhauses

Warendorf (ots) – Am 11.05.2018, gegen 18:02 Uhr kam es zum Brand

in einem Einfamilienhaus in Oelde-Sünninghausen. Zum Zeitpunkt des

Brandes befand sich die 69-jährige Bewohnerin noch im Hause.

Ersthelfer, die die Bewohnerin retten wollten, wurden von ihr des

Hauses verwiesen. Letztendlich konnte sie durch Angehörige der

Feuerwehr Oelde unter Atemschutz aus dem Haus geborgen werden. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Brand im Keller

entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Durch

die starke Rauchentwicklung erlitt die Bewohnerin eine

Rauchintoxikation. Bei ihr besteht akute Lebensgefahr. Sie wurde zur

Behandlung in das Krankenhaus Oelde gebracht. Für die Brandbekämpfung

setzte die Feuerwehr Oelde 3 Löschzüge ein. Nebenstehende Gebäude

waren nicht in Gefahr. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000

Euro bis 20 000 Euro geschätzt.

