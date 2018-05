LPI-EF: Körperverletzungsdelikt – Zeugenaufruf

Erfurt (ots) – Am heutigen Freitag kam es gegen 11:45 Uhr im

Bereich der Schmidtstedter Straße an der Ecke zur Trommsdorffstraße

zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei wurde ein 19 Jähriger

durch zwei unbekannte männliche Personen zunächst angesprochen und

bepöbelt. In der Folge wurde er dann durch diese mehrfach geschlagen.

Einer der Angreifer nahm einen Schlüssel in die Hand und kratzte den

19 Jährigen damit im Gesicht, während der andere weiterhin auf ihn

eintrat. Die beiden Täter entfernten sich im Anschluss fußläufig in

Richtung der Trommsdorffstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt der

Inspektionsdienst Nord oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Erfurt | Publiziert durch presseportal.de.