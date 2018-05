POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Zusammenstoß zwischen PKW und Rettungswagen

Herford, Eimterstraße / Bodelschwingstraße (ots) – Eine 35jährige

Herforderin befuhr mit einem PKW Mercedes Benz in Herford die

Eimterstraße stadtauswärts. Mit im Fahrzeug saß ihre 5jährige

Tochter. Als die Mercedesfahrerin mit ihrem PKW nach links in die

Bodelschwingstraße abbiegen wollte, wurde sie von einem RTW überholt,

der zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn

die Eimterstraße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der

Fahrzeuge. Dabei wurden die Insassen des Mercedes und die beiden

Rettungssanitäter ( Fahrer 28 Jahre alt und der Beifahrer 30 Jahre

alt ) aus dem RTW verletzt. Mit Rettungsfahrzeugen wurden die

Verletzten in ein Herforder Krankenhaus transportiert. Der RTW-Fahrer

und die Mercedesfahrerin mit ihrem Kind verbleiben stationär im

Krankenhaus. Für keinen der Verletzten besteht Lebensgefahr. Der

Beifahrer aus dem RTW wurde nach ambulanter Behandlung entlassen.

Schadenshöhe am Mercedes Benz ca. 15000 Euro und am RTW ca. 50000

Euro. Sperrung der Eimterstraße für die Dauer der Unfallaufnahme für

2 Stunden.

