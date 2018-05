POL-MS: Randalierer zerstört Teile des symbolischen Rettungsboots – Drohne fliegt trotz Verbot vor einer Bühne – Verkehrszeichen haben einen Sinn, unfallflüchtiger LKW Fahrer gesucht

Münster (ots) – Ein 22-jähriger Mann aus Albersloh sprang am

Donnerstagmorgen (10.5., 4.40 Uhr) auf die Planken des symbolischen

Rettungsbootes der Aktion „Leben retten“ vor der MCC Halle

Münsterland. Durch die Wucht der Sprünge brachen zwei der von rund

20.000 Kindern in den letzten Jahren bemalten 4.000 Planken.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes stoppten den Randalierer, er muss

sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Eine Polizeistreife bemerkte am Donnerstagabend (10.5., 18 Uhr)

über dem Rathausinnenhof eine Drohne, die trotz Verbots über dem

Publikum vor einer Bühne flog. Der 57-jährige Pilot aus Bremen landet

sein Fluggerät nach Aufforderung. Während des Katholikentags in

Münster gilt ein generelles Flugverbot für Drohnen, für das es auch

keine Ausnahmen gibt. Die Konsequenz für den Bremer ist ein

Strafverfahren aufgrund des Luftsicherheitsgesetzes, die

sichergestellte Drohne konnte der Pilot bei seiner Abreise aus

Münster wieder in Empfang nehmen.

Aufgrund des Katholikentages sind zur Sicherheit der Besucher

einige Straßenzüge für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die

Durchfahrt ist durch Verkehrszeichen verboten. Einige

Kraftfahrzeugführer missachten dieses Gebot in der irrigen Hoffnung,

näher an den Veranstaltungsort zu gelangen, „geheime“ Parkplätze zu

finden und zu nutzen. Ein Lieferant fiel am Freitagmorgen (11.5.,

8.15 Uhr) am Stadtgraben auf, als er sich mit seinem LKW an der

Verkehrssperre vorbeiquetschen wollte. Ein Ordner sprach ihn auf die

notwendige Ausnahmegenehmigung an und erhielt allerdings nur ein

allgemeines Informationsschreiben. Als der 39-jährige Ordner das

Schreiben zurück ins Führerhaus gab, fuhr der LKW plötzlich an. Der

Fahrer beschleunigte dabei so stark, dass der Ordner leicht am Arm

verletzt wurde. Der flüchtige Fahrer des beigen LKW mit

MS-Kennzeichen wird als ungefähr 50 Jahre alter Brillenträger mit

Teilglatze und kurzen Haaren beschrieben.

Die Polizei Münster zieht bisher eine positive Bilanz. „Vielen

freundlichen Katholikentagsbesuchern haben unsere Kolleginnen und

Kollegen Fragen beantwortet und Wege erklärt“, fasst Polizeidirektor

Martin Mönnighoff den bisherigen Verlauf zusammen. „Unsere Bitte, das

Motto durchaus wörtlich zu nehmen und auch im Straßenverkehr

gegenseitige Rücksicht walten zu lassen, ist bei Münsteranern und

Besuchern offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen. Bislang wurde uns

in der Innenstadt kein Unfall mit Rad fahrenden Besuchern gemeldet“,

freut sich der Einsatzleiter.

