POL-HAM: Schwarzer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm (ots) – Am 11.05.2018, gegen 14:07 Uhr, befuhr eine

44-jährige Frau aus Hamm mit ihrem weißen Peugeot den Bonifatiusweg

in Richtung Norden. An der Einmündung zur Lange Straße wollte sie

nach rechts abbiegen. Kurz vor diesem Vorgang bog ein schwarzer

Kleinwagen von der Lange Straße, aus Richtung Osten kommend, in den

Bonifatiusweg ein. Dies sei sehr plötzlich und mit sehr engem

Kurvenradius geschehen, so dass die Peugeot-Fahrerin nach rechts

ausweichen musste. Dabei stieß sie gegen einen geparkten grauen Audi

A4. Der Kleinwagen-Fahrer, etwa 18-20 Jahre, dunkle kurze Haare,

Drei-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild, setzte seine Fahrt

auf dem Bonifatiusweg in Richtung Süden fort, ohne sich um den Unfall

zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 2800 Euro. Zeugenhinweise

bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

