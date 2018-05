POL-HRO: Zerstörte AfD-Wahlplakate im Zusammenhang mit dem Wahlkampf zur Landratswahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Hagenow (ots) –

Am heutigen Nachmittag zeigte ein Vertreter der Alternative für

Deutschland (AfD) die Beschädigung bzw. Zerstörung von 45 der

insgesamt 60 im Stadtgebiet Hagenow aufgehängten Wahlkampfplakate an.

Die Plakate wurden teilweise zerrissen und in Vorgärten sowie auf die

Straßen geworfen, teilweise auch im Müll entsorgt.

Die Polizei in Hagenow hat entsprechend eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung gegen unbekannt aufgenommen.

A. Ott-Ebert

Polizeiführer vom Dienst

