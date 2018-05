POL-K: 180511-6-K/BM Professionelle Fahrraddiebe gefasst – Haft

Köln (ots) – Christi Himmelfahrt (10. Mai) war in Köln ein

schlechter Tag für gewerbsmäßige Fahrraddiebe. Zwei dieser Langfinger

(27, 31) wurden nach Zeugenhinweisen festgenommen. Der 31-Jährige

muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Eine junge Hürtherin (Rhein-Erft-Kreis) hatte hatte vor einiger

Zeit ihr Fahrrad im Internet inseriert. Mit einem Interessenten (27)

hatte die spätere Geschädigte sich dann auf einen Kaufpreis geeinigt.

Beim anschließenden Treffen in Hürth bestand der Mann auf einer

Probefahrt vor Kaufabwicklung – und verschwand mit dem Rad.

Die Bestohlene erstattete Strafanzeige bei der Polizei, begab sich

selbst auf Recherche im Netz – und wurde fündig: Über eine

Flohmarkt-App bot der Verdächtige seinerseits Fahrräder zum Verkauf

an. Eine Bekannte der Geschädigten signalisierte nun gegenüber dem

augenscheinlichen Hehler Kaufabsichten. Prompt bot dieser der Frau

das soeben ihrer Freundin unterschlagene Damenrad an. Daraufhin

vereinbarte sie ein Treffen in der Kölner Innenstadt mit dem

27-Jährigen. Und der ging ihr auf den Leim.

Denn am vereinbarten Treffpunkt am Neumarkt erschien neben der

berechtigten Eigentümerin auch die von dieser in den vereinbarten

Scheinkauf eingeweihte Polizei. Die Beamten händigten der

Geschädigten ihr Fahrrad vor Ort wieder aus. Den 27-jährigen

Deutschen nahmen die Polizisten fest. Und da er online noch weitere

Velos angeboten hatte, nahmen sie auch seine Wohnung an der Bunzlauer

Straße in Köln-Weiden in Augenschein. Nicht wirklich überraschend

fanden sich dort drei weitere Damenräder. Eines davon war erst am

Vortag in der Nähe gestohlen worden. Die Hehlerware wurde

sichergestellt. Der bereits hinlänglich einschlägig in Erscheinung

getretene Kölner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen

gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls verantworten.

In den Abendstunden traf es dann einen weiteren polizeibekannten

Fahrraddieb (31)in der Kölner Innenstadt. Als ein Mann (21) gegen

21.20 Uhr zu seinem am Zülpicher Platz sorgfältig angeketteten

Mountainbike zurückkam, bemerkte er den Verdächtigen. Dieser

versuchte soeben brachial, die Sicherheitskette des hochwertigen

Rades aufzubrechen. Angesichts des sich nähernden Eigentümers suchte

der Südosteuropäer das Weite. Eine hinzugerufene

Streifenwagenbesatzung schnappte den Flüchtigen am nahen

Hohenstaufenring. Der Ertappte kann in Deutschland keinen festen

Wohnsitz vorweisen. Ein Haftrichter schickte den 31-Jährigen heute in

Untersuchungshaft. (cg)

