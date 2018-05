POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Seniorin bestohlen – 26-jähriger mutmaßlicher Trickdieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am

Donnerstagnachmittag (10.05.2018) einen 26 Jahre alten mutmaßlichen

Trickdieb festgenommen, der im Verdacht steht, eine 75 Jahre alte

Seniorin bestohlen zu haben. Der Tatverdächtige sprach die Seniorin

gegen 16.00 Uhr in der Klett-Passage an und stahl ihr die Geldbörse

aus ihrem Trolley. Eine unbekannte Passantin beobachtete dies und

machte die Seniorin auf den Diebstahl aufmerksam. Alarmierte

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Der

rumänische Tatverdächtige wurde im Laufe des Freitags (11.05.2018)

dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den beantragten

Haftbefehl in Vollzug setzte. Zeugen, insbesondere die bislang

unbekannte Passantin, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und

Beamten der Polizeirevierstation Süd unter der Rufnummer

+4971189904330 zu melden.

