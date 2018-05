POL-COE: Einsatz der Polizei und der Feuerwehr in Nottuln

Coesfeld (ots) – Am 11.05.2018, gegen 16:09 Uhr, kam es in

Nottuln, Bereich Potthoff, zu einem Einsatz der Feuerwehr und der

Polizei. Einsatzgrund war eine Meldung bei der Rettungsleitstelle,

nachdem zwei Angestellte einer Tankstelle über Atemwegsprobleme

klagten und durch einen eingesetzten Rettungs- und Notarztwagen

versorgt werden mussten. Messungen der Feuerwehr konnten erste

Vermutungen eines möglichen Gasaustritts nicht bestätigen, alle

durchgeführten Messungen verliefen negativ. Für die Dauer der ersten

Maßnahmen wurde der Bereich um den betreffenden Einsatzort für den

Durchgangsverkehr gesperrt und es kam zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Zahl der leicht verletzten Person

stieg während des Einsatzes auf drei Personen an; eine leicht

verletzte weibliche Person wurden vorsorglich mit dem RTW einem

Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen bzgl. der Ursache der

gemeldeten Atemwegsprobleme dauern an.

