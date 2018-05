POL-FR: Einsatz wegen Bombendrohung in Müllheim – Gebäude kurzfristig geräumt und wieder freigegeben

Freiburg (ots) – Müllheim – Am Freitag, 11.05.2018, gg. 15:40 Uhr,

ging bei einer Bankfiliale in der Werderstraße in Müllheim ein Anruf

ein, bei dem der Anrufer zum Ausdruck brachte, eine Bombe in den

Briefkasten der Filiale gelegt zu haben. Zwei Gebäude mit

Bankfilialen wurden von Polizeikräften vorsorglich geräumt und

mehrere Briefkästen an drei Filialstandorten nach Sprengmitteln

durchsucht. Solche wurden jedoch nicht aufgefunden, so dass die

Gebäude zwischenzeitlich wieder frei gegeben werden konnten.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der

Durchwahl 07631 17880 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Diese Rufnummer ist rund um die Uhr erreichbar.

dk

