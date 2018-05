POL-PPMZ: Mainz-B9 – Nach Verfolgungsfahrt kontrolliert

Mainz (ots) – Als am Donnerstag, 10.05.2018, gegen 21:00 Uhr, eine

Streife der Polizei Mainz einen VW Transporter kontrollieren möchte,

gibt der Fahrer des Wagens auf einmal Vollgas und versucht zu

flüchten. In Höhe der B9, in Fahrtrichtung Süden, kann der VW

eingeholt und eine Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Noch vor der Durchführung der Kontrolle werfen die drei Insassen

des Transporters eine Kosmetiktasche aus dem Wagen. In dieser können

später Tabletten, augenscheinlich Betäubungsmittel, aufgefunden und

sichergestellt werden.

Den drei Insassen wird zudem ein Atemalkoholtest angeboten. Die

beiden Beifahrer sind nüchtern, der Fahrer, ein 36-jähriger

Nackenheimer, weist einen Wert von 0,96 Promille auf.

Gegen alle drei Beteiligte wurden entsprechende Straf- bzw.

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der 36-Jährige ist zudem

seinen Führerschein zunächst einmal los.

