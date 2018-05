POL-UN: Schwerte, Schlägereien Bereich Ruhrwiesen

Schwerte (ots) – Am gestrigen Nachmittag, dem 10.05.2018, ging

gegen 14.50 Uhr ein Notruf mit Hinweisen auf eine Schlägerei im

Bereich eines Gastronomiebetriebes / Veranstaltungsraumes an der

Ruhrstraße ein. Nach den Angaben der beiden Geschädigten saßen diese

dort in einer größeren Personengruppe, als eine große Gruppe

syrischer Männer vorbei ging. Ohne ersichtlichen Grund wären zwei der

Syrer auf sie zugelaufen und hätten mit einem Kantholz auf sie

eingeschlagen. Hierbei wurden zwei Geschädigte verletzt, ein weiterer

Geschädigter erhielt einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht.

Vier der Syrer flüchteten in Richtung Ruhrwiesen. Im Rahmen der

Fahndung konnten einige Personen aus der Gruppe der Syrer

kontrolliert werden. Die vier zuvor flüchtigen Personen wurden nicht

angetroffen.

Gegen 15.45 Uhr wurde die Polizei in die Ruhrwiesen in den Bereich

eines Kanuvereins gerufen. Geschädigte und Zeugen gaben an, dass sie

sich etwa in Höhe des Kanuvereins befanden, als sich eine vierköpfige

Gruppe von Ausländern aus Richtung eines Gastronomiebetriebes an der

Ruhrstraße näherte. Als diese Gruppe an ihnen vorbeiging, hätte einer

aus der Gruppe mit einem Gegenstand einem der Geschädigten auf den

Kopf geschlagen. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde.

Anschließend hätte man sie aus der Vierergruppe mit Bierflaschen

beworfen. Dabei wurde eine Jacke beschädigt. Der Haupttäter wurde wie

folgt beschrieben: männlich, südländisches Aussehen, schwarz-weiße

Camouflage-Jacke. Eine weitere Person trug eine

Wellensteyn-Winterjacke. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden

Sachverhalten besteht, kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerte (Tel.: 02304/9213320)

entgegen.

