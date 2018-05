POL-HRO: Warnung vor erneuten Trickbetrügern am Telefon

Bützow (ots) –

Im Umfeld von Bützow wurden der Polizei aktuell vier Fälle von

versuchten Telefonbetrügereien bekannt. In allen vier Fällen gab sich

der unbekannte männliche Anrufer gegenüber den älteren Opfern als

Polizist aus Berlin aus. Durch einen technischen Trick wurde den

Opfern die Vorwahl von Berlin mit der folgenden 110 angezeigt. Der

Mann meldete die Festnahme zweier Straftäter, die eine Liste mit

Namen, Adressen und Telefonnummern bei sich trugen, unter der sich

die Betroffenen befanden. Durch eine geschickte Befragung versuchte

der Anrufer den Opfern sensible Informationen zu entlocken, z.B. zum

Alter, Familienstand und angehörigem Kreditinstitut. Im Verlauf des

Gesprächs wurden die Opfer an einen vermeintlichen Revierleiter

weitergeleitet. Bevor es zu konkreten Forderungen kam, beendeten die

Betroffenen das Gespräch.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Amtsanmaßung und Betruges

gegen den unbekannten Tatverdächtigen.

Die Polizei möchte nochmals darauf hinweisen, dass sie sensible

Daten, insbesondere zur Finanzkraft von Bürgern, zu Wertgegenständen

und ähnlichem niemals am Telefon erfragen oder sich aushändigen

lassen würde. Deshalb, seien Sie bei derartigen Anliegen von

Unbekannten immer misstrauisch und vergewissern sich gern jederzeit

bei der Polizei.

