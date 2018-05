POL-E: Essen: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrzeuganhänger – Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots) – 45133 E-Bredeney: Ein schwerer Verkehrsunfall

ereignete sich heute Mittag, 11. Mai gegen 14:30 Uhr an der

Einmündung Freiherr-Vom-Stein-Straße, Ecke Parkplatz Regattaturm.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte ein 71-jähriger

Fahrzeugführer mit seiner Fahrzeugkombination aus Kleinbus und

Anhänger von dem Parkplatz am Regattaturm auf die

Freiherr-Vom-Stein-Straße in Richtung Lerchenstraße abzubiegen. Aus

bislang ungeklärter Ursache geriet ein 55-jähriger Fußgänger beim

Abbiegevorgang unter den Bootsanhänger der Fahrzeugkombination.

Sofort alarmierte Polizei- und Rettungskräfte eilten zum Unfallort.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen verbrachten Rettungskräfte den

Mann in ein Essener Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme

musste die Freiherr-Vom-Stein-Straße in beide Fahrtrichtungen bis in

die Nachmittagsstunden gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat

die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0

zu melden. (ChWi)

