POL-RT: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Kupferdieb; Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots) – Nach Polizeibeamten getreten

Einen stark betrunkenen 28-Jährigen haben Beamte des

Polizeireviers Reutlingen am Freitagmorgen in Gewahrsam genommen, da

sich dieser nicht mehr selbstständig hatte auf den Beinen halten

können. Gegen 8.45 Uhr fiel der Mann in der Lederstraße Passanten

auf, nachdem er auf die Fahrbahn getorkelt und mehrfach gestürzt war.

Eine medizinische Versorgung des Betrunkenen war nicht erforderlich.

Der 28-Jährige gebärdete sich jedoch derart aggressiv und trat nach

einem Beamten, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten.

Hierbei leistete der Mann Widerstand. Auch im Streifenwagen und bei

der anschließenden Haftfähigkeitsuntersuchung im Krankenhaus trat er

um sich und versuchte sogar das anwesende Klinikpersonal zu treffen.

Außerdem spuckte der Randalierer umher. Nach richterlicher

Bestätigung des Gewahrsams wurde der 28-Jährige in eine

Gewahrsamszelle gebracht. Er wird nun wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

(mr)

Baltmannsweiler (ES): Kupferdachrinnen abgeschraubt und entwendet

Auf rund 2.000 Euro wird der Wert von Kupferdachrinnen geschätzt,

die noch unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zum Freitag vom

Gelände der Kläranlage Baltmannsweiler entwendeten. Von Donnerstag,

15.30 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr, wurden die Rinnen samt dazu

gehöriger Fallrohre an vier Gebäuden abmontiert. Dazu benutzten die

Täter wohl Leitern, die sie auf dem Klärwerksgelände vorfanden. (fn)

Wendlingen (ES): Biker nach Kollision mit Auto ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag in

Wendlingen ereignet hat, ist ein 30 Jahre alter Motorradfahrer

verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr hatte ein 31-jähriger Opel

Zafira-Lenker die B 313 in Fahrtrichtung Plochingen an der

Anschlussstelle Wendlingen verlassen und wollte an der anschließenden

Einmündung zur Wertstraße nach links abbiegen. In diesem Moment

näherte sich der Motorradfahrer von links und prallte frontal gegen

die linke Fahrzeugseite des Vans. Der Biker krachte mit dem Helm

gegen die Dachkante des Pkw, kam allerdings nicht zu Fall. Noch ist

unklar, wie schwer die Verletzungen des 30-Jährigen sind. Er war

ansprechbar und wurde für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst

in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein

Blechschaden von mehreren tausend Euro. Noch nicht abschließend

geklärt werden konnte, wie die Lichtzeichenregelung der an der

Kreuzung vorhandenen und in Betrieb befindlichen Ampelanlage war.

(fn)

Esslingen-Mettingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

Auf den Inhalt der Spielautomaten hatte es ein Unbekannter

abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der

Obertürkheimer Straße eingebrochen ist. Den bisherigen polizeilichen

Ermittlungen zufolge hebelte der Einbrecher kurz vor zwei Uhr eine

Türe auf und verschaffte sich so Zugang zu den Gasträumen. Dort

wuchtete er drei Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Zudem ließ

er noch einen kleineren Wechselgeldbetrag mitgehen und flüchtete mit

seiner Beute, deren Wert noch nicht bekannt ist. Der Polizeiposten

Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nehren (TÜ): Kurve geschnitten und Unfall verursacht

Weil sie in einer unübersichtlichen Kurve zu weit links gefahren

ist, hat eine 21-jährige Pfullingerin am Freitag einen Verkehrsunfall

verursacht. Die junge Frau war gegen 11.50 Uhr mit ihrem Citroen auf

der ansteigenden Gemeindeverbindungsstraße von Nehren, Nordring, in

Richtung Dusslingen, Albstraße, unterwegs. Kurz vor dem Ortsende

Nehren fuhr sie in einer scharfen und unübersichtlichen Linkskurve

viel zu weit auf der linken Seite. Ein entgegenkommender 18-Jähriger

versuchte mit seinem Motorroller noch so weit wie möglich nach rechts

auszuweichen. Trotzdem kam es zur seitlichen Kollision, bei der der

Rollerfahrer nach rechts abgewiesen wurde und in eine angrenzende

Hecke prallte. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb,

musste der 18-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung und

ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der

Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 3.000 Euro beziffert.

(cw)

Ammerbuch (TÜ): Drei beschädigte Pkw nach Auffahrunfall

Wohl weil er für einen kurzen Moment unaufmerksam gewesen ist, hat

ein 49-Jähriger am Freitagmorgen bei einem Auffahrunfall drei Pkw

beschädigt und einen Gesamtschaden von zirka 11.000 Euro verursacht.

Der Mann war mit seinem VW Golf gegen 10.15 Uhr auf der Herrenberger

Straße in Richtung Pfäffingen unterwegs und erkannte kurz vor der

Einmündung der Kirchstraße zu spät, dass die vorausfahrenden

Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt angehalten hatten. Der Golf

krachte in das Heck eines BMW-Kombi und schob diesen noch auf einen

VW Beetle. Sowohl der 42-jährige BMW-Fahrer als auch die 51-jährige

Beetle-Lenkerin wurden leicht verletzt, mussten aber vor Ort nicht

medizinisch versorgt werden. Die drei Pkw blieben fahrtauglich.

Während der Unfallaufnahme kam es auf der Ortsdurchfahrt zu kleineren

Rückstaus. (mr)

