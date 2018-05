POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt – Alleinunfall auf dem Fahrrad

Mainz (ots) – Am Mittwoch, 09.05.2018, befährt gegen 19:30 Uhr ein

64-Jähriger die Hechtsheimer Straße in Fahrtrichtung Salvatorstraße

mit seinem Fahrrad. Etwa in Höhe Hausnummer 115 betätigt er der

Vorderbremse seines Fahrrads, vermutlich ohne Fremdeinwirkung, so

stark, dass er über den Lenker nach vorne überkippt.

Der 64-Jährige zieht sich eine Platzwunde am Kinn sowie mehrere

Schürfwunden an Händen und Knien zu. Der wird leicht verletzt in ein

Krankenhaus eingeliefert.

