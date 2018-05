POL-PPMZ: Mainz – Campus und Stadtgebiet, Fahrradtag der Mainzer Polizei

Mainz (ots) – Mittwoch, 09.05.2018

Durch die Fahrradstreifen der drei Polizeiinspektionen in Mainz

sind am Mittwoch, 09. Mai 2018 weit über 300 Fahrradfahrer und andere

Verkehrsteilnehmer angesprochen worden. Die als Fahrradtag

ausgerufene Aktion hatte zum Ziel, insbesondere zum Thema

Fahrraddiebstahl zu beraten, aber auch den technischen Zustand und

das richtige Verhalten von Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern

anzusprechen. In einem Fragebogen hatten die Personen außerdem

Gelegenheit, Stellen zu benennen, die durch die Polizei verstärkt

kontrolliert werden sollten. Unter anderem war das die Saarstraße,

auf welcher Radfahrer immer wieder entgegen der Fahrtrichtung fahren

und dadurch eine hohe Unfallgefahr, auch für ordnungsgemäß fahrende

Radfahrer verursachen. Es wurde aber auch das verbotene Abbiegen aus

der Saarstraße, nach rechts in die Untere-Zahlbacher-Straße benannt,

bei dem es immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen zwischen

Auto und Fahrrad kommt. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat dies daher

sogar als eine unfallkritische Stelle erkannt und gemeinsam mit der

Stadt Mainz erste Maßnahmen getroffen um das Abbiegen zu verhindern.

Weiterhin wurden einige Stellen benannt, die beim Befahren mit dem

Fahrrad zu gefährlichen Situationen führen können. Eine umfassende

Auswertung des Fragebogens soll im Herbst erfolgten. Im Rahmen des

Fahrradtages sind 20 PKW-Fahrer wegen des Befahrens von

Fußgängerzonen oder gesperrten Bereichen verwarnt worden. Eine große

Anzahl Radfahrer wurde, ohne etwas zahlen müssen, verwarnt weil an

den Fahrrädern kleine technische Mängel, wie fehlende Klingel oder

Reflektoren festgestellt wurden. Insgesamt 20 Radfahrer befuhren die

falsche Radwegseite und wurden mit 10,- EUR verwarnt. 14 Radfahrer

hatten Musik so laut auf den Ohren, dass ihr Gehör beeinträchtigt war

und wurden ebenfalls mit 10,- EUR verwarnt. Deutlich mehr hatten

Ohrstöpsel im Ohr, konnten aber ihre Umgebung noch akustisch

wahrnehmen.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz und stellt eine

gute Verkehrsmoral und großes Interesse an solchen Aktionen fest. Die

Polizei Mainz wird weiterhin großen Wert auf die Sicherheit von

Radfahrern legen und vergleichbare Aktionen fortführen.

