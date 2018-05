FW-E: Person unter Anhänger eingeklemmt

Essen-Stadtwald, Freiherr-vom-Stein-Strasse (ots) –

Am 11.05.2018 wurde die Feuerwehr Essen um 14:26 Uhr zu einem

Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine

männliche Person auf der Strasse lag und zwischen den beiden Achsen

eines Tandembootanhängers eingeklemmt war. Die Person war auf Höhe

des Brustkorbs von der ersten Achse des Anhängers überrollt worden.

Der ansprechbare Patient wurde durch den Rettungsdienst und den

anwesenden Notarzt medizinisch versorgt. In Absprache mit dem

Rettungsdienst wurde eine technische Rettung durch die Kräfte der

Feuerwehr vorbereitet. Nach dem der Patient medizinisch stabilisiert

war, wurde er unter Einsatz von Lufthebekissen unter dem Anhänger

befreit. Zur weiteren Behandlung wurde der Patient ins Uniklinikum

Essen transportiert. Die Einsatzkräfte wurden durch Kollegen der DLRG

unterstützt die sich zufällig am Unfallort aufhielten. Die Feuerwehr

war mit 26 Einsatzkräften vor Ort.(OBR)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Pressestelle

Oliver Brema

Telefon: 0201 12-39

Fax: 0201 12-37099

E-Mail: presse@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Essen | Publiziert durch presseportal.de.