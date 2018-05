POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Schlüsseldienst verursacht Schäden und will über 1800,-EUR

Mainz (ots) – Donnerstag, 09. Mai 2018, 22:55 Uhr

Weil einer 26-jährigen Mainzerin die Wohnungstür zu ihrem

Appartement zugefallen ist, verständigt sie über eine bundesweite

Schlüsseldienst-Hotline einen Schlüsseldienst. Dieser erscheint auch

kurz darauf und vereinbart mit ihr einen Preis in Höhe von 600,- EUR.

Während der völlig unfachmännischen Türöffnung beschädigt der

Arbeiter die Tür und das Türblech. Obwohl nicht notwendig, zieht er

den Zylinder mechanisch aus dem Schloss. Für diese Leistung verlangt

er über 1000,- EUR. Um einen neuen Schließzylinder einzubauen sollen

dann weitere 800,- EUR fällig werden. Die hilfesuchende Frau bezahlt

die komplette Summe und erwartet zum vereinbarten Termin am heutigen

Freitagmorgen den Mitarbeiter um den neuen Schließzylinder

einzubauen. Dieser erscheint jedoch nicht und sie verständigt die

Polizei. Diese kann zunächst nur die Schäden an der Tür feststellen,

die Rechnung einsehen und ein Ermittlungsverfahren einleiten.

