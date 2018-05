FW Borgentreich: Kaminbrand in Großeneder

Borgentreich (ots) –

Am Freitagmorgen um 10.24 ertönten in Großeneder, Lütgeneder,

Rösebeck und Borgentreich die Sirenen. Die Feuerwehren der Stadt

Borgentreich wurden zu einem Kaminbrand nach Großeneder gerufen.

Nachbarn, eines Hauses in Großeneder, hatten sich bei der Leitstelle

des Kreises Höxter über den Notruf 112 gemeldet. Bei Ankunft der

Einsatzkräfte zeigte sich ein stark qualmender Kamin. Die Feuerwehr

kontrollierte sofort sämtliche Etagen, die von dem Kamin durchzogen

wurden, mit einer Wärmebildkamera. Auch wurde das Gebäude

gleichzeitig auf Rauchausbreitung kontrolliert. Zum Glück gab es

keine Rauchausbreitung im Gebäude und auch die Wärmeausbreitung,

durch den verstopften Kamin, war noch nicht kritisch. Der

hinzugezogenen Bezirksschornsteinfeger kehrte den Kamin. Die

Glutreste, die aus einer Revisionsklappe entnommen wurden, verbrachte

die Feuerwehr ins freie und löschte diese dann ab. Die Feuerwehr

Borgentreich war mit 48 Einsatzkräften vor Ort.

