FW-BO: Gänsefamilie auf der A 40 – Feuerwehr bringt Tiere in Sicherheit

Eine sechsköpfige Entenfamilie sorgte am Freitagvormittag gegen

10.40 Uhr auf der A 40 im Bereich der Anschlussstelle

Wattenscheid-West für Aufregung. Mehrere Anrufer meldeten die

freilaufenden Tiere, die nicht nur sich, sondern auch den Verkehr auf

der Autobahn in Gefahr brachten.

Als Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid wenig später an der

A 40 eintrafen, waren die Gänse bereits auf einen Parkplatz an der

Ottostraße gescheucht worden. Da sich die Tiere immer wieder in

Richtung der A 40 bewegten machten sich die sechs Feuerwehrmänner

unterstützt auch durch die Tierrettung Essen auf Entenjagd. Nach

einigen erfolglosen Versuchen konnten schließlich die Mutter und die

vier Küken eingefangen werden. Der Vater suchte fliegend das Weite.

Anschließend wurden die Tiere in einen nahegelegenen Park in

Gelsenkirchen gebracht. Dort watschelten die fünf Tiere um 12.35 Uhr

wohlbehalten aus der Tiertransportbox zurück in die Freiheit.

Dies war allerdings nicht der einzige Gänse- bzw. Enteneinsatz des

Tages. Vier weitere Male meldeten besorgte Anrufer Gänse- und

Entenfamilien im Stadtgebiet. In diesen Fällen waren die Tiere jedoch

nicht gefährdet, sodass ein Eingreifen nicht erforderlich war.

Daher der Appell der Feuerwehr: Nicht jede grasende Gänsefamilien

oder eine am Straßenrand entlangwatschelnde Entenfamilie sind ein

Fall für die Feuerwehr. Die Tiere sind das Leben auch in städtischer

Umgebung gewöhnt. Nur wenn Tiere in akuter Gefahr sind,

beispielsweise wenn Küken in einen Gulli fallen und es keine

Möglichkeit der Rettung gibt, oder wie im oben beschriebenen Fall

eine akute Verkehrsgefahr entsteht, ist dies ein Einsatz für die

Feuerwehr.

