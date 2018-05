POL-SI: Nächtliche Schüsse: Polizei stellt Waffen sicher

Bad Laasphe (ots) –

Am Donnerstag (10.05.2018) gegen 23:45 Uhr wurden Polizeibeamte in

Bad Laasphe bei einer Verkehrskontrolle durch Schussgeräusche

„aufgeschreckt“. Den Ausgangsort dieser ungewöhnlichen Geräusche, ein

Haus in der Bahnhofstraße, konnten die Beamten aufgrund von weiteren

Schüssen in den Nachthimmel schnell ausfindig machen. Die

Ermittlungen führten die Beamten dann zu einem 22-jährigen

Hausbewohner, in dessen Wohnung die Beamten schließlich zwei

Luftgewehre, eine Schreckschusspistole und eine Softairwaffe

sicherstellen konnten. Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat

die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft insbesondere mögliche

Verstöße gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein | Publiziert durch presseportal.de.