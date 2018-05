POL-CE: Wardböhmen – Bahnsignalanlage beschädigt

Celle (ots) –

Auf der Bahnstrecke der OHE (Osthannoversche Eisenbahn) zwischen

Soltau und Bergen lösten unbekannte Täter zwei Kabel der

Gleismeldeanlage am Bahnüberweg Dageförder Weg und legten sie über

das Gleis. Außerdem verfüllten sie das Herzstück einer Weiche mit

Schotter aus dem Gleis. Bei der Durchfahrt eines Zuges wurden die

Kabel zertrennt. Ein Mitarbeiter der OHE entdeckte die Tat am

Freitagmorgen nach Überprüfung einer Störungsmeldung. Der Tatzeitraum

erstreckt sich auf Dienstag in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 22:00

Uhr. Die Hintergründe der Tat und die Motivation der unbekannten

Saboteure sind derzeit noch unklar. Es entstand ein Schaden im

dreistelligen Eurobereich. Auf der betroffenen Bahnstrecke findet

ausschließlich Güterverkehr statt. Zeugen die Hinweise zur

Tataufklärung geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter der

Rufnummer 05051/47166-0 zu melden.

