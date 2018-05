POL-OS: Glandorf – Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Glandorf (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit von

Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 06.10 Uhr, in die

Lagerhalle eines Betriebsgeländes an der Straße „Auf dem Haarkamp“

ein. Die Täter überstiegen die Umzäunung des Geländes, machten sich

an der Tür der Lagerhalle zu schaffen und gelangten so in den

Innenraum. Hier entwendeten sie Arbeitsgeräte und Kanister mit

Dieselkraftstoff im Gesamtwert von ca. 5300 Euro. Anschließend

flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei

Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401-879500 zu melden.

