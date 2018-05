POL-HG: Pressemeldung der PD Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) – Pressemeldung der PD Hochtaunus vom

11.05.2018

1. Mülltonnen angezündet

Kronberg-Schönberg, Mainblick, Donnerstag, 10.05.2018, 01:30 Uhr

(vh) Vorsätzliche Brände verursachten Unbekannte in der Nacht zum

Donnerstag im Kronberger Stadtteil Schönberg. Gegen 01:30 Uhr kam es

zur Alarmierung der Feuerwehr und der Polizei, da Zeugen einen Brand

vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Mainblick“ meldeten. Vor

Ort eintreffende Einsatzkräfte stellten fest, dass unbekannte Täter

mehrere Altpapiertonnen aus Kunststoff, die im Bereich eines

Abstellplatzes platziert waren, entzündet hatten. Der Brand, der sich

auch auf eine Hecke ausgeweitet hatte, konnte durch die Feuerwehr

schnell gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert

werden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf mehrere

Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizei in Bad

Homburg hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0

zu melden.

2. Diebe scheitern

Oberursel, Rotbornstraße, zwischen Donnerstag, 10.05.2018, 20:30

Uhr und Freitag, 11.05.2018, 09:00 Uhr

(vh) Möglicherweise mit dem Ziel zwei hochwertige Pkw zu

entwenden, suchten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag ein

Wohnanwesen in der Rotbornstraße in Oberursel auf. Wie die Bewohner

des Wohnanwesens am Freitagmorgen feststellten, hatten Unbekannte

über die Nachtstunden hinweg, nach Überklettern eines Zufahrtstores,

das Grundstück betreten. Im Folgenden manipulierten die Täter an der

Steuerung des elektrischen Garagentores und konnten dieses auch

öffnen. Sowohl in der Garage, als auch direkt davor stand jeweils ein

hochwertiger Pkw der Marke Audi. Mutmaßlich hatten die Täter die

Absicht, die beiden Fahrzeuge zu entwenden, ließen aber von diesem

Vorhaben ab, da es ihnen letztlich nicht gelang, das elektrische

Zufahrtstor zu öffnen. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird

auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die „AG PKW“ der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in allen

Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Vandalismus durch Graffiti

Oberursel-Stierstadt, Kiesweg – dortige Schule , zwischen

Mittwoch, 09.05.2018, 22:30 Uhr und Donnerstag, 10.05.2018, 10:45 Uhr

(vh) Durch das Aufsprühen von diversen Graffitis an mehreren

Gebäuden einer Schule im Kiesweg in Oberursel-Stierstadt,

verursachten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen erheblichen

Sachschaden. Ein Verantwortlicher der Schule bemerkte am

Donnerstagmorgen, dass im Verlauf der Nachtstunden mit schwarzer

Farbe mehrere Graffitis an der Außenfassade von gleich zwei Gebäuden

aufgebracht wurden. Darüber wurden die Scheiben mehrerer Lagerräume

mit Steinen zerstört. Insgesamt entstand durch die Handlungen der

unbekannten Täter ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen hat in diesem Fall das Fachkommissariat der

Kriminalpolizei in Bad Homburg aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Vier Pkw aufgebrochen

Oberursel, Hohemarkstraße / Feinbergweg / Zu den Ringwällen /

Eichwäldchenweg, zwischen Mittwoch, 09.05.2018, 19:30 Uhr und

Donnerstag, 10.05.2018, 18:30 Uhr

(vh) Auch in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend

kam es im Bereich von Oberursel erneut zu Pkw-Aufbrüchen, betroffen

waren nun insgesamt vier Fahrzeuge. Zum einen hatten die unbekannten

Täter einen, auf dem Park&Ride-Parkplatz der U-Bahnhaltestelle

„Hohemark“ abgestellten BMW ausgewählt. An diesem zerstörten sie eine

Seitenscheibe, entwendeten ersten Feststellungen zufolge aber keine

Gegenstände aus dem Fahrzeug, wodurch es einem Sachschaden in Höhe

von circa 400 Euro blieb. Weiteres Ziel war ein im Feinbergweg

geparkter Audi A4, den die Täter auf unbekannte Weise öffnen konnten.

Aus dem Fahrzeug wurden letztlich zwei DVD-Spieler, eine Sonnenbrille

und zwei Tankkarten, im Gesamtwert von circa 550 Euro, entwendet. Im

Bereich der Straße „Zu den Ringwällen“ in Oberstedten stellten die

Täter einen unverschlossenen VW Sharan fest. Aus diesem entwendeten

sie einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere persönliche Dokumente

des Fahrzeugbesitzers. Im vierten Fall schlugen die Täter eine

Seitenscheibe eines im Eichwäldchenweg, auf einem dortigen Parkplatz,

abgestellten VW Golf ein. Aus einer im Fahrzeug liegenden Geldbörse

entwendeten sie nachfolgend einen Bargeldbetrag in Höhe von circa 65

Euro. Einzig diese Tat kann zeitlich eingegrenzt werden, wonach sich

diese zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr ereignete.

Die „AG PKW“ der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in allen

Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

5. In Kellerräume eingebrochen

Bad Homburg, Jacobistraße, Mittwoch, 09.05.2018, zwischen 12:00

Uhr und 22:00 Uhr

(vh) Gleich vier Kellerräume brachen Unbekannte im Verlauf des

Mittwoches innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Jacobistraße in

Bad Homburg auf. Zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr gelangten

unbekannte Täter in das Mehrfamilienhaus und suchten das

Kellergeschoss auf. Dort öffneten sie gewaltsam insgesamt vier

Kellerräume und entwendeten daraus diverse Werkzeuge sowie Getränke,

im Gesamtwert von circa 800 Euro. Letztlich gelang den Tätern

unerkannt die Flucht in unbekannte Richtung.

Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg unter der

Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

6. Trickdieb in Friedrichsdorf

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Donnerstag, 10.05.2018, gegen

11:10 Uhr

(vh) Bargeld in Höhe von 500 Euro ergaunerte sich ein Trickdieb am

Donnerstagvormittag in der Friedrichsdorfer Innenstadt. Gegen 11:10

Uhr wurde ein 73-jähriger Friedrichsdorfer auf der Hugenottenstraße

von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, der gerne Geld

gewechselt haben wollte. Aus Hilfsbereitschaft öffnete der 73-Jährige

sein Portemonnaie und übergab es dem Unbekannten, da er sich mit der

zweiten Hand weiter an seinem Rollator festhalten musste. Der Mann

ließ anschließend das Portemonnaie zu Boden fallen und gab es

hiernach geschlossen zurück an den Friedrichsdorfer. Unmittelbar

folgend entfernte sich der Mann unter dem Hinweis es eilig zu haben

in Richtung Höhenstraße. Erst einige Zeit später bemerkte der Senior

das Fehlen von insgesamt 500 Euro. Der mit einem slawischen Akzent

sprechende Trickdieb wird im Alter zwischen 40 und 45 Jahren und mit

einer Größe von circa 180 cm beschrieben. Bekleidet war er mit einem

schwarzen Anzug.

Die „AG SÄM“ (Abkürzung für Straftaten zum Nachteil älterer

Menschen) der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

7. Kleintransporter aufgebrochen

Steinbach, Feldbergstraße, zwischen Donnerstag, 10.05.2018, 13:00

Uhr und Freitag, 11.05.2018, 07:00 Uhr

(vh) Mit dem Ziel ein mobiles Navigationsgerät zu entwenden,

brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen

einen Kleintransporter in Steinbach auf. Wie der Nutzer eines in der

Feldbergstraße geparkten VW Crafter am Freitagmorgen feststellen

musste, hatten Unbekannte in den zurückliegenden Stunden eine

Seitenscheibe des Fahrzeuges zerstört. Aus dem Inneren des

Kleintransporters entwendeten die Täter letztlich ein

Navigationsgerät der Marke „TomTom“. Der durch die Tat entstandene

Sachschaden wird auf insgesamt circa 500 Euro geschätzt.

Die „AG PKW“ der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat in diesem Fall

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich

unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

8. Diebe auf Baustelle

Bad Homburg – Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, zwischen

Mittwoch, 09.05.2018, 19:30 Uhr und Freitag, 11.05.2018, 07:00 Uhr

(vh) Unbekannte Diebe suchten in den zurückliegenden Tagen eine

Baustelle im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach auf und

entwendeten dabei zumindest eine kleinere Menge Treibstoff. Zwischen

Mittwochabend und Freitagmorgen betraten die unbekannten Täter nach

gewaltsamer Öffnung eines Zaunes das Baustellengelände. Dort hebelten

sie zwei Baucontainer auf und durchsuchten diese, ohne dass es aber

letztlich zur Entwendung von Gegenständen kam. Darüber hinaus zapften

und entwendeten die Unbekannten mehrere Liter Diesel aus dem Tank

eines abgestellten Baggers. Der letztlich durch die Täter

hervorgerufene Schaden wird auf insgesamt circa 800 Euro geschätzt.

Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Bad Homburg unter der

Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

9. Paket von Polizei geöffnet

Bad Homburg, Landwehrweg, Freitag, 11.05.2018, gegen 10:20 Uhr

(vh) Ein auf dem Gehweg des Landwehrweges in Bad Homburg liegendes

Paket sorgte am Freitagvormittag für einen größeren Einsatz der

Polizei und auch der Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes.

Gegen 10:20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete

von dem Fund eines Paketes, aus dem ein Draht heraushänge, der

wiederum in eine angrenzende Hecke führe. Durch die ersten vor Ort

eintreffenden Beamten der Polizeistation Bad Homburg wurde zunächst

eine weiträumige Absperrung der Örtlichkeit vorgenommen. Im Folgenden

konnte durch die Einsatzkräfte keine abschließende Bewertung

getroffen werden, woraufhin es zur Hinzuziehung der Entschärfergruppe

des Hessischen Landeskriminalamtes kam. Nach Herstellung sämtlicher

notwendiger Sicherheitsvorkehrungen wurde das Paket von Mitarbeitern

des HLKA, mittels eines eingesetzten Roboters, mit einem

Hochdruckwasserstrahl beschossen. Im Nachgang dessen konnte

festgestellt werden, dass es sich um ein mutmaßlich von Monteuren

vergessenes Paket mit Kabelresten handelte. Um 12:30 Uhr wurde die

weiträumige Absperrung des Bereiches aufgehoben.

10. Gegen offene Autotür gestoßen

Usingen-Eschbach, Michelbacher Straße, Mittwoch, 09.05.2018, gegen

22:20 Uhr

(vh) Gegen eine offenstehende Autotür prallte am Mittwochabend ein

Autofahrer in der Ortsdurchfahrt von Usingen-Eschbach. Gegen 22:20

Uhr hatte ein 34-jähriger Usinger seinen 3-er BMW am rechten

Fahrbahnrand der Michelbacher Straße abgestellt. Nach Aussteigen aus

dem Fahrzeug öffnete der Usinger die linke hintere Tür und entfernte

sich kurz von seinem Fahrzeug. Zeitgleich fuhr ein 64-jähriger Mann

aus Waldems mit seinem Opel auf derselben Straße in Richtung Usingen.

Dabei erkannte er im Vorbeifahren erst zu spät, dass die Tür des BMW

offenstand, woraufhin es zur Kollision mit dieser kam. Der Waldemser

blieb infolge des Unfalles unverletzt. Der an beiden beteiligten und

noch fahrbereiten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf

insgesamt circa 4.000 Euro geschätzt.

11. Aktueller Blitzerreport für den Bereich des Hochtaunuskreises

bezüglich der 20. Kalenderwoche des Jahres 2018

(vh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich

Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im

Rahmen der Bemühungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion

Hochtaunus für die kommende Woche:

Mittwoch, 16.05.2018: Gemarkung Weilrod – Rod a.d. Weil,

Landesstraße 3025 – in Höhe der Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es

neben der veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben

kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle – KHK Hammann

Telefon: (0611) 345-1052/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Hochtaunus – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.