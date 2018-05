POL-PPWP: Batterien ausgebaut und Sprit abgezapft

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Spritdiebe haben zu

Wochenbeginn in Sembach zugeschlagen. Am Mittwochvormittag fiel auf,

dass aus einer Planierraupe rund 200 Liter Diesel abgezapft und auch

die Batterien ausgebaut wurden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt

rund 1.000 Euro.

Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen Montag (7. Mai), 19 Uhr,

und Mittwoch (9. Mai), 9.30 Uhr, in Frage. Die Raupe stand in dieser

Zeit in der Straße „Am Stautacker“.

Hinweise auf verdächtige Personen, die in dieser Zeit gesehen

wurden, bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon

0631 / 369 – 2150.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz

Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz

