LPI-SLF: Schlammmassen verursachen erhebliche Sachschäden in Schönbrunn

Schönbrunn (ots) – Am Donnerstag den 10.05.2018 kam es gegen 16:10

Uhr zu heftigen Regengüssen in der kleinen Ortslage Schönbrunn. Das

hierdurch niederschlagende Regenwasser konnte in diesen Mengen von

dem Boden nicht aufgenommen werden, sodass sich auf einem

angrenzenden Feld Schlammmassen bildeten. Diese Schlammmassen

verursachten in der Ortslage erhebliche Schäden an ca. 7 betroffenen

Häusern. Hier wurden mehrere Keller überflutet und eine Straße

teilweise unterspült. Die Straße musste halbseitig gesperrt werden.

Zur Beseitigung der Schlammmasen im Ort waren insgesamt 27 Kameraden

der Feuerwehren aus Ebersdorf, Schönbrunn, Röppisch und Friesau im

Einsatz. Die genaue entstandene Schadenshöhe konnte noch nicht

abschließend ermittelt werden.

