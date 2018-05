POL-PB: Motorradfahrer rammt Autos – Lebensgefahr

Altenbeken (ots) – (mb) Nach einem Verkehrsunfall am Freitag auf

der L755 zwischen Altenbeken und Langeland schwebt ein Motorradfahrer

(27) in Lebensgefahr.

Der Suzuki-GSX-Fahrer aus Düsseldorf fuhr gegen 12.15 Uhr auf der

kurvigen Landstraße von Langeland nach Altenbeken. In der ersten

Straßenkehre nach der Kreisgrenze geriet der Motorradfahrer

vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in den

Gegenverkehr. Er kollidierte mit dem hinteren linken Seitenteil eines

entgegenkommenden VW Touran, der von einer 58-jährigen Frau gefahren

wurde. Nach der Kollision stürzte der Kradfahrer und schleuderte

gegen die Front eines weiteren VW Touran, mit dem ein 47-jähriger

Mann in Richtung Langeland fuhr. Der Motorradfahrer blieb

lebensgefährlich verletzt liegen. Aufgrund der schweren Verletzungen

forderte der eingesetzte Notarzt einen Rettungshubschrauber an. Da

der Hubschrauber an der Unfallstelle nicht landen konnte, musste der

Patient mit einem Rettungswagen zum Landeplatz nahe des Bahnhofs

Langeland gefahren werden. Mit dem Helikopter kam der Verletzte in

eine Klinik nach Bielefeld. Am Motorrad entstand Totalschaden. Beide

Autos wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25.000

Euro. Die L755 musste zur Unfallaufnahme und Beseitigung von

ausgelaufenem Öl für fast drei Stunden gesperrt werden.

