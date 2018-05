LPI-SLF: Kindern und Jugendlichen Hochprozentiges überlassen

Saalfeld (ots) – In eine Gartenanlage in der Straße Unterm Breiten

Berg wurde am Donnerstag die Polizei alarmiert, da dort Kinder und

Jugendliche angetroffen wurden, die hochprozentigen Alkohol

konsumieren würden. Beim Eintreffen der Polizisten stellte sich

heraus, dass eine Feierlichkeit mit ausgehend zehn geladenen Gästen

im weiteren Verlauf personell angestiegen war. Dabei wurden durch

einen 18-Jährigen alkoholische Getränke, darunter auch

Hochprozentiges, zum gemeinschaftlichen Konsum bereitgestellt. Dieses

Angebot nutzten auch Kinder und Jugendliche. Bei zwei Kindern und

zwei Jugendlichen wurde jeweils ein Atemalkohlwert zwischen 0,13 und

0,89 Promille festgestellt. Gegen den 18-Jährigen Alkoholsponsor

wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Jugendschutzgesetz

erstattet.

