POL-GM: 110518-564: Nach Unfall geflüchtet

Radevormwald (ots) – Einen in der Ritter-vom-Halt-Straße

abgestellten schwarzen Hyundai hat ein unbekannter Fahrzeugführer am

Donnerstagabend (10. Mai) bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der

Geschädigte hatte sein Auto gegen 19.30 Uhr im Bereich der Hausnummer

28 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er etwa 15 Minuten später zu

seinem Wagen zurückkam, fand er auf der Fahrerseite einen frischen

Unfallschaden vor. Anhand des Lackabriebs dürfte es sich bei dem

flüchtigen Verursacher um ein helles Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der

Telefonnummer 02261 81990.

