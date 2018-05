POL-GM: 110518-565: Roter PKW gesucht

Radevormwald (ots) – Nach dem Besuch eines Ausflugslokals in

Wellershausen fand ein Autofahrer aus Hückeswagen am Donnerstag (10.

Mai) seinen abgestellten silbernen Audi beschädigt vor. Er hatte sein

Fahrzeug gegen 14.10 Uhr auf einer geschotterten Parkfläche

abgestellt; als er gegen 14.35 Uhr zurückkehrte, war die hintere

Stoßstange frisch beschädigt und es fand sich rote Fremdfarbe daran.

Als Unfallverursacher kommt daher eventuell ein roter Kleinwagen in

Frage, der – mit drei älteren Frauen besetzt – in diesem Zeitraum den

Parkplatz verlassen hat. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat

in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

