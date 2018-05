BPOL-KS: „Interaktive Prävention“ im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

Kassel (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Bundespolizeiinspektion Kassel und des Präventionsrats der Stadt

Kassel:

Bundespolizei und Präventionsrat der Stadt Kassel geben Tipps für

sicheres Reisen und werben für Zivilcourage.

Kassel – Wie beugt man Taschen- und Handgepäckdiebstahl vor,

wie verhält man sich sicher auf Bahnanlagen, was ist zu beachten,

bevor man auf Reisen geht? Auf Fragen wie diese erhalten Reisende am

Dienstag, 15. Mai, und Freitag, 18. Mai, jeweils zwischen 9 Uhr und

13 Uhr am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe Antworten. Der Beauftragte für

polizeiliche Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Kassel,

Peter Dittel, und die Geschäftsführerin des Kasseler

Präventionsrates, Susanne Zinke, geben Tipps für sicheres Reisen und

werben zudem für Zivilcourage.

Das eigens für diese Veranstaltungen gebildete Präventionsteam

wird sich im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe aufhalten und die Reisenden

aktiv ansprechen, informieren und beraten.

„Die Informationen sind für alle Reisenden bestimmt, aber im Fokus

unseres Angebotes steht besonders die Gruppe der Seniorinnen und

Senioren“, erklärt Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte,

Inspektionsleiterin der Bundespolizei.

„Das Wohl aller Ankommenden und Abreisenden ist uns ein wichtiges

Anliegen. Sowohl Kasseler Bürgerinnen und Bürger, als auch Touristen

sollen unbeschwert und sicher mit der Bahn reisen. Vorbeugende Tipps

werden dabei helfen“, sagt der Kasseler Oberbürgermeister und

Vorsit-zender des Kasseler Präventionsrates Christian Geselle.

Die gemeinsame Aktion der Bundespolizei und des Kasseler

Präventionsrates steht im Zusammenhang mit dem bevorstehenden

Pfingstwochenende, an dem mit erhöhtem Reiseaufkommen im Bahnverkehr

gerechnet wird.

Die Teilnahme interessierter Medienvertreter ist erwünscht.

Anmeldungen bitte über die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion

Kassel, Tel. 0172/8101945 oder 0561/81616-1010 oder -1011.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

-Pressestelle-

Telefon: 0561 81616 1010 oder 0172/8101945

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeiinspektion Kassel | Publiziert durch presseportal.de.