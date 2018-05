POL-GM: 110518-566: Leere Wohnung aufgebrochen

Gummersbach (ots) – Ohne Beute zogen Einbrecher von dannen, die am

Donnerstag (10. Mai) zwischen 10 und 21 Uhr eine Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus an der Goethestraße in Dieringhausen aufgebrochen

haben. Nachdem sie die Eingangstüre der im Erdgeschoss gelegenen

Wohnung aufgehebelt hatten, mussten sie feststellen, dass diese zur

Zeit leer steht und dort nichts zu holen war. Sollten Sie verdächtige

Personen in dem Bereich bemerkt haben, verständigen Sie bitte die

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

