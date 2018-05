LPI-SLF: Brand auf Balkon endet mit zerstörtem Blumenkasten

Saalfeld (ots) – Zu einem mutmaßlichen Balkonbrand in der

Knochstraße waren am Donnerstagnachmittag Feuerwehr und Polizei

alarmiert worden. Bei dem Mehrfamilienhaus Knochstraße/Ecke

Richterstraße waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Saalfeld

und Crösten mit den Löscharbeiten beschäftigt, während die Polizisten

zum Ursprung des Feuers ermittelten. Nach bisherigen Erkenntnissen

war lediglich ein Balkonblumenkasten in Brand geraten und wurde

zerstört. Eine brennende Zigarette könnte dabei der Auslöser gewesen

sein. In der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Feueralarmes

keine Personen anwesend. Somit wurden keine Personen verletzt. Der

entstandene Sachschaden begrenzte sich, durch den schnellen Einsatz

der Feuerwehr, auf 50 EUR.

