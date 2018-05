POL-VIE: Viersen-Dülken: Mann belästigt junge Frau durch Angrapschen

Viersen-Dülken: (ots) –

Eine 27-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in einem Park auf

dem Bleichpfad von einem unbekannten Mann mehrfach unsittlich

berührt. Die Frau setzte sich zur Wehr und ergriff die Flucht. Die

Frau befand sich gegen 22:00 Uhr am Beginn der Parkanlage und war auf

dem Weg in Richtung Theodor-Frings-Allee, als sie aus einigen Metern

Entfernung von einem Mann angepöbelt wurde. Dann näherte sich der

Fremde und berührte die Frau mehrfach unsittlich. Die Frau setzte

sich durch Schläge und Tritte zur Wehr und flüchtete zurück auf den

Bleichpfad. Vermutlich war der Mann in Begleitung von zwei weiteren

Personen, wovon eine männlich war und die Frau ebenfalls ansprach.

Eine Beschreibung liegt der Kripo nicht vor. Wer hat rund um die

besagte Zeit in der Parkanlage Menschen beobachtet, die mit der Tat

in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Rufnummer

02162/377-0./ah (612)

