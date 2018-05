POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht am Mi., 09.05.2018, 17.30 – 18.00 Uhr in Altenkirchen, Frankfurter Straße

Altenkirchen (ots) – Die Geschädigte fährt mit ihrem PKW VW Tiguan

zur Bäckerei Weinbrenner und parkt dort auf dem dazugehörigem

Parkplatz. Nach dem Besuch der Bäckerei, im Zeitraum von 17:30 –

17:55 Uhr begibt sich die Geschädigte wieder zu ihrem Fahrzeug und

fährt nach Hause. Dort stellt sie dann beim Aussteigen einen Schaden

hinten links an ihrem PKW fest. Der Schaden befindet sich in einer

gemessenen Höhe von 61 – 120 cm von der Fahrbahn. Es ist schwarzer

Farbabrieb erkennbar. Am Rücklicht kann oben ein aufgesetzter Kratzer

festgestellt werden. Dieser dürfte von einem Spiegel stammen. Auf

Grund der Höhe der Spuren könnte es sich bei dem flüchtigen PKW um

einen SUV oder um einen Kastenwagen gehandelt haben, welcher links

neben der Geschädigten geparkt haben dürfte und beim Ausparken den

PKW touchierte. Der Unfallverursacher entfernet sich unerlaubt von

der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Altenkirchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681/946-0

www.polizei.rlp.de/pi.altenkirchen

