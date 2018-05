POL-STD: Polizei Jork sucht Fahrradfahrer als Unfallverursacher, Autofahrer fährt auf Opel Agila in Harsefeld auf und flüchtet von der Unfallstelle – Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots) –

1. Polizei Jork sucht Fahrradfahrer als Unfallverursacher

Am Freitag, den 27.04.2018 kam es in Jork gegen 20:20 h zu einem

Unfall im Westerminnerweg, Höhe Breiter Ort.

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer kam aus der Straße Breiter

Ort, übersah den von rechts kommenden Pkw und stieß mit diesem

zusammen.

Der Fahrradfahrer legte sein Rad auf den Gehweg und verschwand in

unbekannte Richtung.

Die Jorker Polizei sucht nun den unbekannten Radfahrer, Zeugen

oder Personen, die mit dem Fahrradfahrer noch an der Unfallstelle

gesprochen haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-912970 zu

melden. Foto des zurückgelassenen Fahrrades in der digitalen

Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Autofahrer fährt auf Opel Agila in Harsefeld auf und flüchtet

von der Unfallstelle – Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am Montag, den 07.05. ist es gegen 17:45 h in Harsefeld in der

Herrenstraße zu einem Unfall gekommen.

Eine 66-jährige Opel-Fahrerin war zu dem Zeitpunkt in der

Herrenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und musste dort

verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender unbekannter

Autofahrer fuhr durch Unaufmerksamkeit mit seinem BMW auf ihr

Fahrzeug auf und verursachte dabei Sachschaden.

Ohne sich jedoch weiter um die Schadenregulierung zu kümmern,

flüchtete er anschließend von der Unfallstelle.

Die Harsefelder Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Unfall

geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer

04164-909590 zu melden.

