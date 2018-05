POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Weingeschäft – Festnahme

Recklinghausen (ots) – An der Schaumburgstraße konnte ein Zeuge in

der Nacht zu Freitag beobachten, wie zwei junge Männer in ein

Weingeschäft eingebrochen sind. Die beiden nahmen Weinflaschen und

Bargeld mit. Der Zeuge rief sofort die Polizei. Bei der Fahndung sah

ein Hundeführer einen der Männer wegrennen. Der Beamte nahm die

Verfolgung auf und nahm den Mann fest. Ein weiterer Tatverdächtiger

versuchte, sich in einem Hinterhof vor der Polizei zu verstecken.

Auch er konnte festgenommen werden. Die beiden Männer, ein

25-Jähriger und ein 28-Jähriger, beide aus Herne, mussten mit zur

Wache. Sie waren beide betrunken. Die Ermittlungen gegen das Duo

dauern an.

