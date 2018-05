POL-UN: Schwerte – Diebstahl – Reifen auf Felge gestohlen

Schwerte (ots) – In der Zeit von Mittwoch bis Freitag (09.05. –

11.05.2018) sind bei einem Autohaus in der Straße Im Ostfeld zwischen

18.00 und 08.00 Uhr vier Reifen inclusive schwarzen Felgen gestohlen

worden. Die Reifen befanden sich an einem roten Alfa Romeo Guilia.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte

unter der Rufnummer 02304 921 3420 oder 921 0.

