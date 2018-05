POL-IZ: 180511.1 Kollmar/Brokstedt: Himmelfahrt-Veranstaltungen in Kollmar und Brokstedt verlaufen ruhig

Kollmar (ots) – Am Donnerstag „Christi Himmelfahrt“ fand in

Brokstedt die Veranstaltung „Lanz-Bulldog-Treffen“ statt. Durch die

hohe Polizeipräsenz blieb die Veranstaltung relativ ruhig. Es wurden

lediglich zwei Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung und

Nötigung seitens der Polizei aufgenommen. Am Hafen und auf dem

Deich-/Strandgelände in Kollmar registrierten die Beamten ca. 1000

Besucher. Auch dort brauchten die Einsatzkräfte verhältnismäßig

selten gegen die zum Teil stark alkoholisierten Besucher

einzuschreiten. Offensichtlich führte die Erfahrung der vergangenen

Jahre und das mäßige Wetter zu einem überschaubaren Einsatzaufkommen.

Es sind eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und zwei wegen

Beleidigung gegenüber Polizeibeamten eingeleitet worden. Die

Polizeidirektion Itzehoe zieht ein überwiegend positives Resümee aus

den Veranstaltungen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 – 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Itzehoe | Publiziert durch presseportal.de.