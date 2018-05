POL-OL: ++ Zwei Einbrüche in Bäckereien in Bloherfelde ++ Tageswohnungseinbruch in Etzhorn ++

Oldenburg (ots) – ++ Einbrüche in Bäckereifilialen ++

Heute Morgen wurden der Polizei Oldenburg zwei Einbrüche in

Bäckerei-Filialen in der Ammerländer Heerstraße sowie in der

Bloherfelder Straße mitgeteilt.

In einem Fall schlugen die Täter die Glasscheibe der Eingangstür

ein und gelangten so in den Verkaufsraum. In dem anderen Fall

hebelten die Täter eine Tür zum Lager auf. Aus beiden Filialen wurde

jeweils ein Würfteltresor mit wenig Bargeld entwendet. Beide Filialen

sind nur einige 100 Meter voneinander entfernt.

Die Taten fanden in den Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.15 Uhr und

heute früh statt.

++ Tageswohnungseinbruch++

Gestern Nachmittag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit

zwischen 14.40 Uhr und 17.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der

Von-Bodelschwingh-Straße in Oldenburg ein. Die Täter hebelten während

der Abwesenheit der Eigentümer die Terrassentür des Hauses auf und

entwendeten diversen Schmuck.

Hinweise bitte an die Polizei unter 0441-790 4115.

(-543037, -542747, -541269)

