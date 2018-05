LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots) – Kriminalitätsgeschehen

Nach einer Körperverletzung am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr

in Berlstedt, wurde gegen einen 21-Jährigen ein Platzverweis durch

Polizeibeamte aus Weimar ausgesprochen. Da er diesen nach mehrmaliger

Aufforderung nicht nachkam, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Daraufhin leistete der 21-Jährige massiven Widerstand und wurde zur

PI Weimar gebracht. Ein Test mit dem Alcomaten ergab hier einen Wert

von 2,32 Promille. Nach seinem Rausch wurde er am Freitagmorgen

wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Verkehrsgeschehen

Ein 62-Jähriger aus Weimar fuhr am Mittwochmorgen, gegen 07:45

Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Taubacher Straße und bog nach links

auf den Parkplatz zu einem Verbrauchermarkt ab. Hierbei übersah er

einen 10-jährigen Radfahrer der entgegengesetzt auf dem Fußweg fuhr

und stieß mit diesen zusammen. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich

Abschürfungen am linken Bein zu. Am Fahrrad entstand ein Schaden von

circa 250 Euro.

Eine Gruppe von Radrennfahrern trainierte am Mittwochnachmittag

auf der Kreisstraße von Mellingen in Richtung Lehnstedt für einen

Triathlon. Ein 20-Jähriger zeigte per Hand aus der Gruppe an, dass

sich ein Hindernis (langsam fahrender Radfahrer) auf der Fahrbahn

befindet und schwenkte nach links aus. Ein 62-jähriger Radfahrer aus

der Trainingsgruppe erkannte dies zu spät, streifte den langsam

fahrenden Radfahrer, kam zu Fall und brach sich das Schlüsselbein.

Zwei 13 und 14 Jährige aus der Gruppe, die im Windschatten hinter

dem 62-Jährigen fuhren, konnten nicht mehr ausweichen und stießen mit

diesen zusammen. Beide stürzten und wurden ebenfalls leicht

verletzt. Die Polizei Weimar bittet den Radfahrer der überholt wurde,

sich unter 03643/8820 zu melden.

Am Donnerstagmittag, gegen 12:45 Uhr, fuhr ein 52-jähriger

Mercedesfahrer auf der Bundesstraße 85 von Großobringen in Richtung

Daasdorf bei Buttelstedt hinter einen Mopedfahrer. Während der

Mercedesfahrer den Überholvorgang einleitete, entschied sich der

17-jährige Mopedfahrer nach links auf einen Feldweg abzubiegen. Trotz

Gefahrenbremsung durch den 52-Jährigen konnte er eine Kollision nicht

verhindern und fuhr gegen das Moped. Der 17-Jährige stürzte und zog

sich Abschürfungen am linken Knie und am rechten Ellbogen zu. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 2200 Euro.

Unter Alkohol

Am Donnerstagabend, gegen 22:40 Uhr, wurde ein 24-jähriger

Opelfahrer im Adolf-Brütt-Weg zu Bad Berka einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Bei der Kontrolle wurde bei dem Opelfahrer Alkohol in

der Atemluft gerochen. Ein freiwilliger Test mit dem Alcomaten ergab

einen Wert von 1,36 Promille. Seine Fahrerlaubnis wurde

sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Am selben Abend, gegen 22:55 Uhr, sollte in Kranichfeld ein

42-jähriger Fahrer eines Lkw Renaults kontrolliert werden. Beim

Erblicken der Streife entzog sich der Renaultfahrer kurzzeitig der

Kontrolle. Bei dem 42-Jährigen wurde ebenfalls Alkohol in der

Atemluft gerochen. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von

1,35 Promille. Auch bei ihm wurde die Fahrerlaubnis sichergestellt

und eine Blutentnahme veranlasst.

Wieder Fahrradcodierung durch die Polizei

Am kommenden Dienstag, den 15.05.2018 führt die Polizei Weimar

wieder eine Fahrradcodierung durch. In der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr

können Interessierte ihre Gefährte codieren lassen. Einen

Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument des

Besitzers sind nötig, um den beliebten Code graviert zu bekommen.

