POL-MA: Wiesloch: Einbruch im Rieslingweg – Anwohner nahm zwei Männer wahr – Zeugen gesucht !

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochvormittag läuteten

zwei bislang nicht ermittelte Männer an einem Anwesen im Rieslingweg.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Einbrecher über die

Abwesenheit der Hausbesitzer vergewissern wollten. Diese begaben sich

dann an die Rückseite des Einfamilienhauses und drangen über die

aufgehebelte Terrassentüre in das Innere ein. Bisherigen Angaben

zufolge entwendeten die Täter mehrere Uhren sowie ein goldenes

Taufkettchen in Höhe von mehreren hundert Euro. Ob weitere Utensilien

aus dem Haus gestohlen wurden, bedarf der weiteren Überprüfungen.

Ein Anwohner hatte am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr die beiden ca.

20 Jahre alten Männer an der Haustüre wahrgenommen. Er beobachtete

zudem, wie diese dann um das Haus gingen, nahm sie aber weiter nicht

mehr wahr.

Er beschrieb diese bei der Polizei wie folgt: Ca. 20 Jahre alt,

schwarze, sehr kurze Haare, schlanke Statur. Die Männer trugen

sommerliche Kleidung.

In welcher Höhe Sachschaden an der aufgehebelten Terrassentüre

entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen und/oder weitere

Anwohner, die zur Tatzeit, diese dürfte somit zwischen 9.30 und 10

Uhr liegen, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

