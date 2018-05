POL-FL: A7: Nachtrag zu Steinwürfen von Autobahnbrücken – Videoaufzeichnungen gesucht – Ergänzender Zeugenaufruf!

A7/Gottrupel/Barderup (ots) – Die Kriminalpolizei Flensburg wendet

sich erneut an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise, die zur

Aufklärung der Steinwürfe von den Autobahnbrücken vom Dienstagabend

(08.05.18) führen können.

Insbesondere werden Fernfahrer angesprochen, die in der Zeit von

21:00 – 23:00 Uhr auf der Autobahn A7 in südlicher als auch in

nördlicher Richtung unterwegs gewesen sind. Bewusst werden hier auch

Lkw-Fahrer angesprochen, die aus Dänemark gekommen sind. Die Polizei

fragt, ob in den Fahrzeugen möglicherweise Videotechnik verbaut ist

und eingeschaltet war. Wurden die Fahrwege aufgezeichnet? Die Fahrer

oder die Firmen werden gebeten, sich mit der Polizei Flensburg unter

0461 – 484 0 in Verbindung zu setzen.

Gleiches gilt weiterhin für alle anderen Personen, die zu den

tatrelevanten Zeiten im Bereich der Autobahnbrücken „Gottrupel“ und

„Barderup“ unterwegs gewesen sind und auch schon vor oder nach den

Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Brücken befinden

sich ca. zwei und elf Kilometer von der Bundesgrenze entfernt

