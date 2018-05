BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann am Hamburger Hauptbahnhof festgenommen

Hamburg (ots) –

Per Haftbefehl gesuchter Mann am Hamburger Hauptbahnhof

festgenommen-

Am 10.05.2018 gegen 15.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per

Haftbefehl gesuchten Mann (m.31) am Hauptbahnhof fest. Zuvor

versetzte der Gesuchte einem Mann (m.41) nach einer verbalen

Auseinandersetzung einen Schlag in das Gesicht. Ein Zeuge trennte die

Männer voneinander; angeforderte Bundespolizisten kontrollierten

anschließend die Personalien der Beteiligten. Ergebnis: Ein Mann

(m.31) war zur Festnahme ausgeschrieben.

Seit Ende April 2018 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl

wegen Diebstahls und Unterschlagung gesucht. Der Mann hatte eine

geforderte Geldstrafe bislang nicht gezahlt und hat jetzt noch eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen veranlassten

Bundespolizisten die Zuführung des rumänischen Staatsangehörigen in

eine Haftanstalt.

