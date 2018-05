POL-DH: +++ Bilanz zum Einsatzaufkommen anlässlich des Herrentages in Bereich der Polizeiinspektion Diepholz +++ Stuhr/ Varrel – Brand eines Zweiparteienhauses +++

Diepholz (ots) –

+++ Bilanz zum Einsatzaufkommen anlässlich des Herrentages in

Bereich der Polizeiinspektion Diepholz +++

Der gestrige Feiertag hat im Bereich der Polizeiinspektion für ein

vermehrtes Einsatzaufkommen gesorgt. Häufigste Einsatzanlässe waren

alkoholisierte Personen, welche sich in einer hilflosen Lage

befanden, verletzt wurden oder ein aggressives Verhalten aufwiesen.

In den Bereichen Diepholz und Sulingen war das geringste

Einsatzaufkommen zu verzeichnen. So mussten etwa in Sulingen, trotz

zweier Großveranstaltungen, lediglich zwei Platzverweise an

randalierende Personen ausgesprochen werden. Im Bereich Weyhe und

Syke kam es dagegen zu zahlreichen Einsätzen, welche sich teilweise

bis in die Nachtstunden erstreckten. In Bassum etwa zogen stark

alkoholisierte Besucher einer organisierten Herrentagstour, welche zu

einem Open-Mesh-Festival führte, teilweise durch Gärten von

Anwohnern, urinierten in diese und beschädigte dort Zäune. Zudem

sorgte die Vielzahl der alkoholisierten Besucher, welche sich auf die

Eschenhäuser Straße sammelten, dazu, dass die Zuwegungen zum

Veranstaltungsgelände und der Eschenhäuser Straße für den

Straßenverkehr gesperrt werden mussten. In Stuhr am Silbersee kam es

gegen 18:30 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines

15-Jährigen aus Stuhr. Mehrere bislang unbekannte Personen schlugen

auf den 15-Jährigen ein, wodurch dieser leichte Verletzungen im

Gesicht erlitt. Beim Eintreffen der Weyher Polizeibeamten war die

Lage am Silbersee spürbar aggressiv. Mehrere unbeteiligte Anwesende

versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Als ein

18-jähriger Beschuldigter in der Menge durch das Opfer wiedererkannt

wurde und zur Personalienfeststellung mittels Streifenwagen

abtransportiert werden sollte, versuchte ein 19-Jähriger den

Beschuldigten zu befreien. Den 19-Jährigen erwartet nun ein

Strafverfahren wegen einer versuchten Gefangenenbefreiung.

Gegen 23 Uhr trat im Richtweg in Weyhe eine bislang unbekannte

Person auf einen, am Boden liegenden, 55-Jährigen mit dem beschuhten

Fuß ein. Der alkoholisierte 55-Jährige war zuvor aus unbekannten

Gründen von einer Treppe gestürzt. Die zutretende Person flüchtete

unerkannt vom Tatort. Die Person war etwa 23 Jahre alt und von

kräftiger Statur, trug zudem kurze blonde Haare, einen Bart und war

mit einem grauen T-Shirt bekleidet. Personen, die Angaben zum

Geschehen oder der geflüchteten Person machen können, werden gebeten,

sich bei der Polizei in Weyhe unter 421 8066 0 zu melden.

+++ Stuhr/ Varrel – Brand eines Zweiparteienhauses +++

In den frühen Donnerstagmorgenstunden, 10.05.2018, kam es gegen

3:45 Uhr zu einem Brand in der Schulstraße. Aus bislang unbekannten

Gründen geriet eine Abfalltonne, welche an der Gebäudewand stand, in

Flammen. Das Feuer griff von der Tonne auf einen ehemaligen

Garagenanbau und von dort auf das Wohnhaus über. Die vier Bewohner

des Hauses entdeckten das Feuer selbstständig und konnten sich

rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr war bis etwa 8:30 Uhr mit

den Löscharbeiten beschäftigt. Derzeit laufen die Ermittlungen zur

Brandursache am beschlagnahmten Gebäude. Eine Brandstiftung kann

derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Weitere presserelevante Meldungen der vergangenen Tage werden im

Laufe des Tages bereitgestellt.

