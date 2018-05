HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen stellt 750 Gramm Kokain in Postpaket mit Frischhaltefolie sicher

Frankfurt am Main (ots) –

Am 24. März kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes

Frankfurt am Main eine Postsendung aus Uruguay, die an eine

Privatperson in Thailand adressiert war. Das Rönt-genbild der in dem

Paket enthaltenen Rollenvorrichtung mit -laut Aufschrift 300 Metern-

Frischhaltefolie wies auffällige Schatten auf. Beim Anschneiden der

Folie rieselte ein weißes Pulver heraus: Der Drogentest regierte

positiv auf Kokain. Insgesamt befanden sich 750 Gramm des Rauschgifts

zwischen den einzelnen Lagen. Der Gesamtwert Wert beläuft sich dabei

auf 32.115 Euro.

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Frankfurt am Main stellte im

Jahr 2017 bei 13.889 Aufgriffen am Flughafen rund 7.045 Kilogramm

Rauschgift sicher. Im Einzelnen waren dies folgende Mengen, in kg

(gerundet): Khat 5.815, Kokain 94, Heroin 4, Haschisch und Marihuana

307, sonstige Rauschgifte (z.B. Amphetamin, Ecstasy) 825. 57

Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Darunter waren 14

Personen, die als sog. „Schlucker“ identifiziert wurden, d.h. sie

hatten das Rauschgift im Körper transportiert.

