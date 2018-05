POL-OH: Hauseingangstür beschädigt/Rollerfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs/Einsatz nach Gasaustritt aus PKW/PKW zerkratzt/Polizei befreit Rehbock aus misslicher Lage/

Vogelsbergkreis (ots) –

Hauseingangstür beschädigt Alsfeld – Unbekannte beschädigten in

der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Glaseinsatz einer Haustür in

der Wallgasse. Es entstand ein Sachschaden von circa. 500 Euro.

Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter

der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter

www.polizei.hessen.de/onlinewache

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs Mücke – Mittwochabend

hielten Beamte der Kriminalpolizei Alsfeld einen 21-Jährigen

Rollerfahrer aus dem Vogelsbergkreis an, das dieser keinen Helm trug.

Der Rollerfahrer versuchte nun sich der Kontrolle zu entziehen und

beschleunigte. Von einem Beamten konnte er am Arm gegriffen und zu

Boden gebracht werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Der Polizeibeamte wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Wie sich

bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen herausstellte, stand

der Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss und hatte auch nicht

die erforderliche Fahrerlaubnis, um den Roller zu führen. Gegen ihn

wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Einsatz nach Gasaustritt aus PKW Lauterbach-Blitzenrod – Ein

Fahrzeughalter aus dem Landkreis Kassel bemerkte

Donnerstagnachmittag, dass Erdgas aus seinem PKW ausströmte. Die

Rettungsleitstelle beorderte neben einem Rettungswagen einen Löschzug

der Feuerwehr Lauterbach-Mitte zum Ereignisort im Sonnenweg und

informierte auch die Polizeistation Lauterbach, die einen

Streifenwagen zu Ermittlung entsandte. Einer der 22 Feuerwehrleute

ist glücklicherweise Kfz-Mechatroniker und baute beide Gasbehälter

aus, da zunächst nicht festgestellt werden konnte, aus welchem

Behälter das Gas ausströmte. Der undichte Gasbehälter wurde

anschließend von Feuerwehrkräften auf ein freies Gelände verbracht,

wo das Erdgas letztlich kontrolliert ausströmt. Eine Gefahr für die

Wohnhäuser bestand nach Aussage der Feuerwehr nicht, so dass keine

Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet wurden.

PKW zerkratzt Schlitz – Beifahrertür und rechten Kotflügel eines

dunkelblauen Audi A5-Sportback zerkratzten Unbekannte in der Nacht

von Mittwoch auf Donnerstag. Der PKW war auf dem Parkplatz eines

Mehrfamilienhauses in der Straße „Auf der Hall“ abgestellt. Der

Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise zu der Straftat

erbittet die Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 1647

oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Polizei befreit Rehbock aus misslicher Lage Herbstein – Am

Vatertagsmorgen, gegen 8 Uhr, teilte eine Verkehrsteilnehmerin mit,

dass sich ein Rehbock in einem Weidezaun verfangen hatte. Eine

Streife der Polizeistation Lauterbach fuhr nun zum Ereignisort, Nahe

der B 275, zwischen Herbstein und Altenschlirf. Der Rehbock hatte

sich durch eigene Befreiungsversuche mit seinem Gehörn hoffnungslos

in der Litze des Weidezauns verfangen. Der Streife gelang es

schließlich den Bock einzufangen und freizuschneiden. Das erwies sich

als nicht ungefährlich, da der Bock ein ausgeprägtes Gehörn hatte und

sehr agil war.

Rückfragen an:

Eisenbach, PHK

Polizeipräsidium Osthessen

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

eMail: Pressestelle-Lauterbach.ppoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Osthessen | Publiziert durch presseportal.de.